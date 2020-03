Nuotare tra le mura di una suite: il vero lusso è la piscina indoor

di Gaia Guarino

Lusso e relax, quale accoppiata migliore per una vacanza perfetta? Uno dei trend che sta prendendo piede in diversi hotel italiani è quello di creare alcune stanze con piscina privata.

Al Borgobrufa Spa Resort, in provincia di Perugia, la piscina in camera è un plus dell’Imperial Suite, mentre al Quellenhof Luxury Resort di Merano, questo privilegio è in dotazione di tutti gli chalet.



Capita anche che il piacere di una piscina riservata si unisca ad altri dettagli di pregio. È il caso del VOI Grand Hotel Atlantis Bay di Taormina. Camera con vista e, per gli ospiti della Suite Atlantide, anche biancheria in seta e un acquario tropicale. Stesso mood all’Hotel Laqua nel Golfo di Sorrento: sei camere arredate seguendo il Feng Shui, dotate di piccole piscine private con terrazza affaciata sul mare.



La tendenza non riguarda, però, solo gli alberghi pluristellati. Anche i b&b si stanno allineando. Al B&B Bellavista Suite, in Puglia, la suite luxury dispone di piscina indoor con idromassaggio e cromoterapia, il tutto a pochi metri dalla spiaggia.