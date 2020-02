Non c’è solo lo sviluppo del nuovo soft brand Ascend nella strategia di Choice Hotels in Italia. “Le peculiarità del panorama ricettivo della Penisola – spiega Vittorio Scarpello, Manager Franchise Development, Italy di Choice Hotels – favoriscono la crescita di tutti i nostri marchi. Se, infatti, i boutique hotel possono affiliarsi ad Ascend Hotel Collection, per la fascia economica media, dove c’è carenza di hotel standardizzati, proponiamo il marchio Comfort, che caratterizza strutture ‘limited service’ con un design fresco, che ben si adatta

ai viaggiatori d’affari e a una clientela giovane”.

"Siamo alla ricerca di partner"

In Italia i Comfort sono quattro: due in Lazio - uno nel centro di Roma, dietro al Quirinale, e uno a Fiumicino -, uno a Sorrento e uno a Genova. “Siamo alla ricerca di partner nelle città d’arte, ma anche nelle location commerciali. Tra i requisiti necessari per entrare a far parte de nostro brand una superficie camere che non sia minore di 16 -18 mq. Il trattamento è quello di pernottamento e prima colazione”.



Ma il brand del gruppo più diffuso in Italia è il Quality, che caratterizza hotel con una superficie camere di almeno 20 mq, una o due sale meeting e un servizio di food & beverage con ristorazione light o full. “In totale le strutture italiane con questo marchio sono cinque – spiega Scarpello -, ma confidiamo in un nuovo sviluppo”. Gli hotel Choice nel mondo hanno ormai superato quota 7mila.

Stefania Galvan