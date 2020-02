L’eredità di Zaha Hadid: apre l’atteso Me Dubai nell’Opus Building

Resterà nella storia come primo e unico hotel il cui design, sia interno che esterno, porterà la firma dell’iconica architetta Zaha Hadid, scomparsa di recente e che quindi rappresenterà la sua eredità.

Verrà inaugurato domenica primo marzo l’attesissimo Me Dubai, il nuovo hotel superlusso di Melià che si posiziona all’interno del The Opus, a sua volta nuovo iconico complesso architettonico che va ad aggiungersi allo skyline dell’emirato nella distretto del Burj Khalifa.



L’hotel sarà dotato di 74 camere e 19 suite, tra cui la Passion Suite, a Personality Suite, la Vibe Room e l’ultra lusso ME Suite. L’intenso lavoro di Hadid ha poi creato un complesso che si sposa perfettamente con l’Opus Building: fedele al suo stile, ha reinventato un bilanciamento tra spazi vuoti e pieni, opachi e trasparenti, interiori ed esteriori. Diverse poi le opzioni per il lato food, mentre la spa consentirà ai clienti di accedere a trattamenti di altissimo livello sia individuali sia di coppia.