Nh Hotel Group: “Un 2019 da incorniciare”

Utili in calo per Nh Hotel Group ma risultati comunque soddisfacenti. Secondi quanto riportato da Preferente, nel 2019 la catena ha registrato utile netto di 90 milioni di euro, l'11,4 per cento in meno rispetto ai 101,6 milioni del 2018. La società attribuisce la riduzione degli utili a un reddito che non ha comportato la vendita di hotel come avvenuto invece nel 2018.

Azioni in aumento

Tuttavia, Nh sottolinea che il suo utile netto ricorrente è stato di 103,2 milioni di euro nel 2019, che rappresenta una crescita del 62,5% rispetto all'anno precedente a causa del miglioramento del business e dei minori costi finanziari. Le azioni Nh sono salite del 6,8% dopo l’annuncio dei risultati, che rpevedono fra l’altro la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro lordo per azione per un totale di 59 milioni di euro.



Un'annata storica

Il ceo di Nh Hotel Group, Ramón Aragonés, ha descritto lil 2019 come un anno “storico”, dopo aver raggiunto cifre record e aver superato “l'obiettivo indicato all'inizio dell'anno volto a raggiungere i 100 milioni di profitti. Il miglioramento del business in Europa con un andamento particolarmente favorevole in Spagna e un'efficiente gestione operativa dell'attività sono le chiavi che hanno condizionato la buona performance della società nel 2019 ”.



Ricavi a +6,1%

In termini di ricavi, il gruppo Nh ha registrato una crescita del 6,1%, portandosi a quota un miliardo 718 milioni. L’Ebitda ha raggiunto 294 milioni di euro, il 12% in più, superando l'obiettivo fissato per l'anno di 285 milioni di euro. Le entrate per camera disponibile (RevPar) sono aumentate del 4,9%, a causa dell'aumento del prezzo medio, che si attesta sui 102,1 euro, mentre l'occupazione è rimasta al 71,7%. L’aumento del RevPar viene attribuito soprattutto alla forte crescita in Spagna (+11,7%), soprattutto a causa dell'eccellente comportamento di Barcellona e di Madrid.