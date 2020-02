Iberostar e ‘l’algoritmo magico’ che riduce le cancellazioni

Iberostar ha ottenuto una significativa riduzione delle cancellazioni delle prenotazioni nei suoi hotel in soli quattro mesi grazie a un nuovo modo di interpretare i dati. “Abbiamo creato un algoritmo che analizza il nostro storico applicandolo a tutte le prenotazioni effettuate prima del soggiorno. Questo ci consente di determinare la massima propensione all’annullamento. Possiamo così contattare una percentuale di potenziali clienti via e-mail o call center e siamo riusciti a ridurre la cancellazione delle prenotazioni di quattro mesi passando dal 22% al 15%” ha detto Ignacio Ochoa, direttore di e-commerce e marketing digitale di Iberostar Hotels & Resorts.

L'importanza della multicanalità

Come riportatto da Preferente, Ochoa ha anche spiegato che per Iberostar resta "fondamentale" essere presente su Booking ed Expedia a causa della grande capacità di vendita che hanno le due Ota, fungendo inoltre da vetrina per vendere attraverso il proprio sito web. In questo senso, spiega il manager, si tratta di sfruttare al meglio tutti i canali a disposizione per ottenere il mix di vendite più redditizio.



Il ruolo dei tour operator

Per quanto riguarda il canale diretto, è importante offrire esperienze differenti e vantaggi attraverso la fidelizzazione. Ochoa ha anche sottolineato l'importanza che i tour operator hanno per Iberostar, nonostante il dibattito sollevato dopo il fallimento di Thomas Cook. “Al momento abbiamo due terzi della vendita che transita tramite questo canale. E crediamo che continuerà a svolgere un ruolo importante nella distribuzione del prodotto alberghiero. Detto questo, occorre lavorare su un mix di canali ottimizzato”.