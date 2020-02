Autentico Hotels, ecco gli obiettivi del 2020

Autentico Hotels, dopo cinque anni di attività, taglia il traguardo delle 17 strutture. Un progetto che, come commenta Mario Cardone, co-fondatore di Autentico insieme a Beatriz Gimeno, era iniziato un po' per gioco ma che ha chiuso il 2019 con una crescita media del 15% sul fatturato camere e un Roi medio di 6 (dato aggregato su tutti gli alberghi).

"Ci piacerebbe puntare a un obiettivo sfidante come un ritorno sugli investimenti pari a dieci", rivela Cardone.



La filosofia dietro Autentico è quella di arrivare, con i propri hotel, a una rappresentazione diversificata del nostro Paese, sono poche infatti le regioni ancora scoperte. "Puntiamo a una crescita lenta in quanto con le strutture tendiamo ad avere un approccio consulenziale" prosegue. A oggi la maggior parte della clientela arriva dall'estero ma il mercato italiano è in risalita. G. G.