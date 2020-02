B&B Hotels Italia: Valerio Duchini nuovo presidente e a.d. al posto di Ghiotti

B&B Hotels Italia ha un nuovo presidente e amministratore delegato: Valerio Duchini (nella foto), un manager che vanta 20 anni di esperienza come Senior International Executive in aziende premium e 10 anni in B&B Hotels Italia, prima con il ruolo di cfo e, dal 2018, in qualità di coo.

Duchini succede a Jean Claude Ghiotti, che assume la carica di Presidente Onorario rimanendo nel board del Gruppo con un ruolo a supporto della strategia di sviluppo a livello internazionale. Una nomina, dichiara lo stesso Ghiotti, che rappresenta “il naturale prosieguo della storia di B&B Hotels Italia ed è in linea con la strategia di crescita sul territorio nazionale”.



“La nostra roadmap è chiara - sottolinea Duchini -: desideriamo aumentare la nostra presenza capillare e con grande motivazione voglio accelerare l’espansione di B&B Hotels Italia grazie all’apertura di 8 nuove strutture entro il 2020, arrivando a circa 50 nella Penisola”.