Human Company, prima struttura ‘en plein air’ fuori dall'Italia

L’eperienza ‘en plain air’ targata Human Company approda oltreconfine. Il gruppo fiorentino ha acquisito, per 16 milioni di euro, il Parc Birklet di Vacansoleil Camping Holidays, campeggio a 5 stelle in Lussemburgo.

Si tratta della prima struttura open air all’estero per il Gruppo. “L’acquisizione del Parc Birklet – spiega Marco Galletti, ceo di Human Company - rientra nel piano di sviluppo di Human Company. Questa operazione non solo ci consente di implementare il processo di internazionalizzazione del Gruppo, che con il proprio know how debutta all’estero anche nel comporto dell’open air, ma permette di consolidare la nostra posizione di leadership in questo settore. La posizione ideale e gli elevati standard qualitativi in termini di servizi e comfort del Parc Birklet sposano alla perfezione i valori fondanti di un soggiorno Human Company”.



La struttura

Parc Birklet si trova a pochi chilometri dalla cittadina di Larochette. Il campeggio, la cui apertura è prevista a inizio aprile, conta varie tipologie di sistemazioni, tra cui case mobili di fascia medio alta e piazzole a uso tenda, camper e roulotte, oltre a servizi e facilities con elevati standard qualitativi, con particolare attenzione al target famiglie con bambini.



Prima dell'acquisizione, Human Company era presente a Berlino e a Praga con il circuito di ostelli di ultima generazione Plus.