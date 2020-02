Nel mondo sono 346 e in Europa un centinaio: sono gli alberghi unici e particolari che fanno parte di Ascend Hotel Collection, il soft brand di Choice Hotels che ha scelto Venezia come teatro del suo primo sbarco in Italia.

“Per il nostro debutto con questo marchio - spiega Vittorio Scarpello, Manager Franchise Development, Italy di Choice Hotels (nella foto) - abbiamo individuato una struttura di 28 camere, l’Hotel Aquarius Venice, che si caratterizza per il suo design particolare e la posizione centralissima, tra Piazza San Marco e Rialto”.



Un boutique hotel ricavato da un palazzo storico, che coniuga modernità e tradizione e le cui camere ospitano opere di artisti locali. Aderendo al soft brand di fascia alta la struttura manterrà inalterata l’identità e conserverà anche il suo nome ma presto, spiega Scarpello, sul nostro territorio sarà seguita da altre new entry.



“Ascend Hotel Collection - spiega infatti il manager - è un marchio che in Italia ha ottime possibilità di sviluppo proprio per l’unicità del mercato alberghiero italiano, le cui strutture hanno in media 32 camere e si caratterizzano per la loro forte personalità. Per questo la nostra attenzione è puntata su Milano e altre grandi città quali Firenze e Roma”.



In pipeline nel mondo gli Ascend Hotel Collection sono 85 (dato al 31 dicembre 2019). “Il nostro modello - sottolinea Scarpello - è al 100% franchising: alle strutture che fanno parte dei nostri brand offriamo assistenza commerciale e marketing, contratti preferenziali con Ota e metasearch, rapporti preferenziali con i network agenziali e un programma fedeltà che vanta 45 milioni di clienti fidelizzati. Gli hotel Choice nel mondo sono, infatti, oltre 7mila”.

Stefania Galvan