Mandarin Oriental Lago di Como: tutte le novità per il lusso del 2020

La Panoramic Suite rinnovata, una stella Michelin al ristorante L˜ARIA e una flotta di Tesla X elettriche a disposizione dei clienti. È con queste novità che Mandarin Oriental, Lago di Como si prepara alla riapertura, fissata per il prossimo 18 marzo.

Punta di diamante delle novità del resort è la rinnovata Panoramic Suite con piscina privata, che comprende camera da letto, salotto, bagno padronale, una cucina privata con zona pranzo e un bagno per gli ospiti nonché una spaziosa terrazza privata con vista sul lago.



L’hotel ha inoltre confermato la sua eccellenza anche nella ristorazione, con la prima stella Michelin arrivata per il ristorante L˜ARIA, guidato dallo chef Vincenzo Guarino: immerso nel parco botanico del resort, con un’ampia terrazza sul lago, il ristorante serve un’autentica cucina mediterranea, basata sulla rivisitazione creativa di piatti tradizionali. La cucina del ristorante si affaccia direttamente sulla sala affinché gli ospiti possano osservare Chef Guarino e il suo team mentre cucinano. Novità esclusiva è l’introduzione dello Chef’s table per quattro persone, situato proprio a ridosso della cucina regalando così agli ospiti la possibilità di vivere in prima fila uno spettacolo di degustazione unico.



Il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità continuano ad essere tra le priorità del Mandarin Oriental, Lago di Como. Per questo, il resort ha organizzato un esclusivo servizio di auto elettriche Tesla X a disposizione dei propri ospiti. I veicoli sono disponibili per transfer di breve distanza per esplorare siti, borghi, piccole città circostanti e per visitare il centro della città di Como.