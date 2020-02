Accor, volano gli utili del 2019: quasi mezzo miliardo di euro

Il dato è lontano anni luce rispetto al 2018, anno record per Accor per via della plusvalenza derivante dalla cessione di Accorinvest. Ma in senso assoluto l’anno appena concluso del gruppo alberghiero può considerarsi uno dei migliori di sempre, con un utile netto poco sotto il mezzo miliardo.

Si tratta di un risultato ottenuto anche grazie a un fatturato cresciuto di 16 punti percentuali e arrivato ora sopra i 4 miliardi di euro, mentre l’ebitda da 825 milioni (+14%) risulta in linea con le attese.



L’anno che si è appena concluso è stato inoltre segnato dall’incorporazione di 327 hotel, per un totale di 45.108 camere. All’interno di questa cifra fanno parte 65 hotel del segmento lusso, per quasi 13mila camere.