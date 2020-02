Excellence Vip Services: quando la portineria è di lusso

Servizi di lusso ad altissimo livello in ogni aspetto della vita quotidiana: è Excellence Vip Services, società che si è appena aggiudicata il premio The Best Luxury Concierge Service in Europe nell'ambito dei Best Luxury Lifestyle Awards.

Il portfolio di prodotti spazia dall'organizzazione di un viaggio al noleggio di uno yacht, limousine, jet privati, dai biglietti per eventi esclusivi a servizi di sicurezza alla fornitura di assistenti personali disponibili a viaggiare con i clienti. Tutto a disposizione 365 giorni l'anno, ovviamente h24, per chi diventa membro di questo club a cinque stelle.



I clienti? Vip e persone dal conto in banca a più zeri, sportivi ad alti livelli o proprietari di grandi aziende, che chiedono servizi per sé, la famiglia, un gruppo di amici o per il team aziendale. "Siamo molto orgogliosi del premio vinto ? spiega il ceo e fondatore, Catalin Buzato -: è il risultato naturale del lavoro di tutto il team Excellence Vip Services in tutto il mondo". O.D.