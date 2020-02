Accor, con Visa una carta speciale per i soci del programma All

Da oggi è attiva una nuova modalità di pagamento per i clienti Accor. Il gruppo alberghiero ha siglato una partnership internazionale con Visa, che ha come obiettivo quella di fornire nuove esperienze di pagamento ai soci del programma fedeltà All-Accor Live Limitless.

Le due società lanciano così All Visa, una nuova carta di credito che i membri del fidelity program potranno usare ovunque sia accettato il circuito Visa.



“La nuova iniziativa – spiega il presidente e ceo di Accor, Sébastien Bazin - metterà a disposizione vantaggi impareggiabili per i nostri soci e consoliderà il successo del nostro programma fedeltà All incrementando il numero di iscritti, coinvolgendoli maggiormente e offrendo a ciascuno di loro la possibilità di soggiornare ancor più facilmente e più di frequente presso una delle nostre strutture”.



Accor collaborerà così con banche e istituzioni finanziarie partner di Visa nei principali mercati in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia-Pacifico per l’emissione della nuova carta. Ai soci del programma saranno riservate ricompense personalizzate e la possibilità di accumulare più punti durante i soggiorni presso una struttura Accor o durante un acquisto.