Conrad sbarca in Messico con il Punta de Mita

Arriva il Messico il brand luxury di Hilton con un resort di nuova realizzazione sulla riviera messicana di Nayarit. L’idea del Conrad Punta de Mita è quella di far nascere un resort ‘pie dans l'eau’ in cui le opere d’arte locali si integrano con servizi di alto livello e un design contemporaneo che vuole mettere in risalto l’identità messicana della struttura.

Con 324 camere vista Oceano, il resort mette a disposizione tre piscine, una per rilassarsi con un drink, l’altra ‘active’ per chi ama il movimento e una ancora per i piccoli ospiti, ai quali è dedicata anche una sala giochi e un miniclub. Le suite hanno ampi patii, piscine private, vasche idromassaggio e docce all’aperto.



Quattro i ristoranti e tre i bar con menù e spazi che rendono omaggio ai sapori della cultura locale: in particolare una sala degustazione per provare i vari tipi di tequila e mezcal. Un’ampia spa di oltre 3mila metri quadrati offre 7 cabine per i diversi trattamenti collegate da una sorta di tunnel di piante e fiori, mentre il centro fitness mette a disposizione anche uno spazio esterno per le sedute di yoga.



Il Conrad Punta de Mita fa parte dello stesso progetto del campo da golf di Litibu e offre agli ospiti un'esperienza di golf a 18 buche progettata da Greg Norman.