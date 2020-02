Non solo Roma, il marchio Roscioli approda a Milano

Costituisce la prima esperienza della Famiglia Roscioli al di fuori di Roma, ma anche una new entry nel panorama alberghiero lusso di Milano: The Corner Duomo Hotel, operativo dal prossimo aprile.

È stato progettato dall’architetto Matteo Maria Gentile, che, si legge su HotelMag, ha realizzato un concept che offre all’ospite un’esperienza esclusiva all’insegna del design e del comfort. Lo scenario d’ingresso è stato studiato per dare forza alla lettura dei volumi e delle trasparenze e per coinvolgere e stimolare l’ospite con un effetto wow. Gli interni hanno arredi su disegno e a misura, realizzati in legno listellare di frassino tinto ferro e vetro. Tutte le aperture, compresa la porta d’ingresso delle camere, sono a tutta altezza e valorizzate da uno speciale progetto illuminotecnico.



L’hotel

Le 55 camere, distribuite sui sei piani, sono caratterizzate da ampie metrature e da un design ricercato: lo spazio architettonico è definito da linee semplici e contemporanee, in contrasto con l’uso di materiali naturali come legno essenza frassino, marmi Sahara e vetro. Quattro le tipologie di camere: le Deluxe Room, caratterizzate da un’accurata ricerca nella scelta delle forme e dei colori e dall’inserimento di elementi particolari, come l’altalena da interno, la vasca da bagno freestanding ovale e il grande letto rotondo matrimoniale; le Business Room, che dispongono di un sistema di domotica personalizzabile; le Junior Suite, che offrono la comodità di ambienti separati grazie a una zona giorno e a una zona notte, ideale per le famiglie; e le Suite Executive, con letto rotondo di diametro di 220 cm; chaise longue Calligaris; cantina personale con selezione di vini pregiati; camino ad acqua; smart tv 55’’ con Chromecast; smartphone gratuito, private spa con doccia emozionale, minipiscina, idromassaggio e sauna.