Viva Wyndham scommette su Grand Bahama con il rinnovato Fortuna Beach

Lasciati definitivamente alle spalle i problemi connessi all’uragano, Grand Bahama, la seconda isola turistica dell’arcipelago delle Bahamas, si avvia a registrare un’annata positiva anche sul fronte della clientela italiana. Su questa previsione punta il Viva Wyndham Fortuna Beach, una delle punte di diamante dell’offerta di Viva Wyndham Resorts che ha approfittato del periodo di chiusura in seguito all’uragano per migliorare il comfort e i servizi della struttura, effettuando un intervento di restyling su 120 delle 274 camere totali.

Un volo diretto per l'estate

“Il Fortuna Beach si trova inserito in punto mare unico e offre quattro ristoranti fra cui quello all’aperto riservato alla pizza e ogni genere di plus per famiglie con bambini, coppie in viaggio di nozze e sportivi” spiega il sales & marketing representative di Viva Wyndham, Patrizia Olivadi.

Per meglio presidiare il nostro mercato nei mesi estivi, il Viva Fortuna Beach ha rinnovato la partnership che dal 4 giugno al 27 agosto lo legherà in esclusiva per l’Italia a Bravo Club. Grazie al collegamento diretto Malpensa – Freeport sarà possibile raggiungere la destinazione senza effettuare scali negli Stati Uniti, rendendo il resort ancora più fruibile.



Italiani in aumento

A livello generale, come evidenziato dal senior regional manager del Bahamas Tourist Office, Maria Grazia Marino, il 2019 si è confermato un anno positivo per l’arcipelago, con un volume di visitatori internazionali che per la prima volta ha toccato le 7milioni 200 mila unità. Ma quel che più conta è la crescita ininterrotta degli italiani, che anno dopo anno aumentano i numeri fino ai circa 14mila visitatori dello scorso anno.

Anche Grand Bahama è tornata a vita normale, con l’85 per cento delle camere riaperte e voli ed escursioni operativi.