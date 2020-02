Cinque hotel italiani entrano fra i 5 stelle nella ‘Bibbia’ del lusso internazionale, lo Star Award firmato Forbes Travel Guide. La lista di strutture luxury del mondo quest’anno conta 1.898 fra hotel, ristoranti e spa in 73 Paesi del mondo. Sono 107 i nuovi ingressi nella lista, di cui 70 Five Star, 120 Four Stars e 81 Recommended Hotel.

Il panorama italiano

Lusinghiero il risultato dell’Italia, che vede l’ingresso nella lista di 5 nuovi Five Star: entrano il Belmond Hotel Caruso sulla Costiera Amalfitana, l’Hotel de la Ville Rocco Forte a Roma, l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole, La Sirenuse a Positano e il Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino.



La Penisola nel 2020 sale a 60 hotel premiati dallo Star Award, 15 a cinque stelle, 24 a 4 stelle e 20 Recommended. Due i passaggi in crescita, da Recommended a 4 stelle: il ME Milan Il Duca a Milano e l’Hotel Lungarno a Firenze convincono sempre di più gli spettori di Forbes.



Impressionante la performance di un territorio piccolo come la Costiera di Amalfi e Sorrento: 2 dei nuovi ingressi a 5 stelle sono collocati in questo fazzoletto di terra, segno della ricerca da parte di quest’area di continuare a investire nei servizi per il turismo up level.



Gli altri premiati nello Star Award vedono una struttura sul lago di Garda, il Grand Hotel Fasano, fra i Recommended e 4 hotel in Toscana fuori Firenze.



Le altre strutture italiane nella lista di Forbes si concentrano nei grandi centri turisti del Paese: Roma domina la classifica con 14 hotel selezionati, Milano e Venezia ne hanno 12 a testa e Firenze 11.



Sono inoltre 4 le Spa tricolori a guadagnare le 4 stelle Forbes: l’iridium Spa del St. Regis Firenze, The Spa at Four Seasons, sempre a Firenze, The Spa at Four Seasons a Milano e The Spa at Mandarin Oriental di nuovo a Milano.