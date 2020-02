Si chiama BH Collection il nuovo prodotto con cui Blu Hotels affronta il 2020, una collezione all’interno della quale il gruppo ha inserito tutte le strutture che escono dalla sua offerta classica, quelle per così dire ‘fuori target’.

“All’interno della BH Collection trovano spazio il nostro 5 stelle Giardino di Costanza in Sicilia, il Sandalia Boutique Hotel in Sardegna, che da quest’anno sarà venduto in formula adult only, il Blu Hotel Brixia e tutte quelle strutture che escono dal nostro prodotto classico di hotel leisure dedicato alle famiglie” spiega Manuela Miraudo, responsabile marketing del gruppo.



All’interno della BH Collection trova spazio anche la novità 2020 di Blu Hotels, il Bagno Marechiaro, un beach club che il gruppo lancia a Forte dei Marmi inserendosi nel novero delle grandi offerte spiaggia. “Non sarà e non vuole essere un club sul modello Nikki Beach – dice Miraudo -. È vicino alla famosissima Capannina e offrirà un servizio spiaggia di alto livello con 32 tende con cabina, ricostruite in puro stile anni ’60 e un ristorante di livello a kilometro zero, dedicato ad una clientela esigente”.



Fra gli highlights di Blu Hotels anche il Linta Hotel Wellness & Spa sull’altipiano di Asiago, una destinazione benessere con una spa importante sulla quale il gruppo ha investito 5 milioni.



“Per quest’anno – dice ancora Miraudo – ci piacerebbe replicare i risultato record con cui abbiamo chiuso il 2019. E le prime previsioni sono positive, anche a causa dell’allarme per il coronavirus, che fa preferire agli italiani una soluzione di vacanza domestica, e quindi una valorizzazione dell’Italia”.