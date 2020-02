Radisson Hotel Group, due nuovi senior vice president di aerea

Radisson Hotel Group ha nominato due nuovi senior vice president di aerea. Si tratta di Yilmaz Yildirimlar (nella foto), responsabile per le zone geografiche di Europa centrale e meridionale (Cese), e di Tom Flanagan Karttunen, per il Nord Europa.

Yildirimlar ha assunto anche la posizione di senior vice president di area per le regioni dell’Europa orientale, Russia e Turchia (Eerut), mentre Flanagan avrà la posizione di senior vice president di area per il Regno Unito, Irlanda ed Europa occidentale (Ukiwe).



Insieme a Tim Cordon, senior vice president di area per il Medio Oriente e Africa, sono inoltre a capo delle operazioni nell’area Emea per Radisson Hotel Group.



Le carriere

Yilmaz ha iniziato la sua carriera con il Gruppo a Vienna nel 1995 e ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso i Radisson Blu Hotel di Amsterdam, Manchester e Bucarest. È stato direttore distrettuale per l'Europa sud-orientale e direttore regionale per l'Europa orientale, basato a Mosca, fino alla sua nomina nel 2017 come vicepresidente senior di area, Europa centrale e meridionale.



Fa invece parte del Radisson Hotel Group da oltre 20 anni Tom Flanagan Karttunen. Cresciuto all'interno dell'azienda, ha ricoperto diverse posizioni di leadership in numerose aree di business presso i Radisson Blu Hotel di Copenaghen, Pechino, Manama, Amburgo e Galway. È stato direttore distrettuale in Turchia, Azerbaigian e Cina, con base a Istanbul, prima di essere nominato vicepresidente di area Europa dell'Est e Russia nel 2009, con sede a Mosca, e successivamente vicepresidente di area, Nord Europa.