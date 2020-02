Arriva a Venezia il primo Ascend Hotel Collection di Choice Hotels

Il soft brand Ascend Hotel Collection di Choice Hotels sbarca in Italia e sceglie una delle piazze più ambite del Paese per iniziare la sua avventura nella Penisola: Venezia. Si chiama Aquarius Venice l’hotel a marchio Ascend Hotel Collection con il quale Choice mette la sua bandierina in Laguna.

La struttura, solo 28 camere, è situata nello storico Palazzo Zambelli Pemma, in posizione centrale tra la stazione ferroviaria e Rialto, nel cuore dello storico quartiere di Santa Croce. Ad accomunare le stanze, tutte diverse per dimensioni, design e arredamento, il livello di comfort.



"Il primo Ascend Hotel in Italia è la quintessenza di Ascend Hotel Collection: una posizione eccezionale in una destinazione top, uno scenario storico vivace e una individualità locale inimitabile nel suo design", afferma Georg Schlegel, managing director di Choice Hotels Central Europe.



La struttura è situata in una delle piazze più grandi di Venezia, San Giacomo dell'Orio, ed è direttamente accessibile dall’acqua.