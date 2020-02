Ihc, il nuovo Chia Laguna: lo studio Marco Piva firma il restyling dell'hotel Village

di Adriano Lovera

In vista della riapertura, dal 22 aprile, si è rifatto il trucco il Chia Laguna resort di Italian Hospitality Collection. Uno dei suoi 4 hotel, il Village, è stato completamente ristrutturato con le 240 camere ridisegnate dallo studio Marco Piva di Milano. “Al di là delle camere, l'hotel è stato concepito per andare incontro in particolare alle esigenze del target famiglie, con il kids club diviso per fasce d'età, le Academy di calcio, più il ristorante bimbi, show serali e altre attività per i piccoli” ha detto il general manager del Chia Laguna, Francesco Ascani.

“Dopo un 2019 complicato per tutti, in Sardegna, quest'anno ci aspettiamo di crescere e in particolare attendiamo un forte ritorno degli inglesi” ha detto Marcello Cicalò, direttore sales & marketing di Ihc. La ristrutturazione del Village è solo un primo passo in un piano complessivo di rinnovamento del resort, che si concluderà in un biennio, del valore di 25 milioni di euro.