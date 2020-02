Affiliazione sì o no, i dubbi del comparto alberghiero

L'indipendenza a ogni costo o l'affiliazione a una grande catena per beneficiare delle sue economie di scala? Sono state le case history degli imprenditori del ricettivo al centro di uno dei dibattiti che, all'interno dell'Albergatore Day, ha provato a scalfire la tradizionale diffidenza di un settore che, stando ai dati Horwath Htl del 2018, vede solo il 4,8 per cento degli hotel italiani far parte di una catena. Qualcosa, però, sta cambiando. E sono molti a sostenere che collaborare con un brand affermato consente di estendere le opportunità di vendita, ottimizzare la gestione dei costi e, in ultima analisi, migliorare il conto economico.



Prosegue sulla Digital edition di TTG