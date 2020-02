La nuova vita del Verdura Resort, fra eventi e bleisure

Da Dolce & Gabbana a Tag Hauer, da Mercedes a Allianz Bank: sono solo alcuni dei brand che hanno scelto il Verdura Resort, la proprietà in Sicilia firmata Rocco Forte, per i loro eventi, grazia alla possibilità di alternare momenti business con accenti leisure.

Dalla tecnologia all’automotive, dal beauty all’Alta Moda, il Verdura risponde ai player dei più vari settori merceologici grazie a facilities modulabili in base al tipo e alla dimensione degli eventi, uno staff preparato ed esterni di grande bellezza.



Il centro congressi – ospitato in un edificio indipendente – è disegnato per agevolare la creatività richiesta in brainstorming, team building o kick off aziendali; per sessioni plenarie fino a 300 persone, soluzione ideale è la Ballroom che offre vista panoramica sulla tenuta di 230 ettari del resort. L’anfiteatro esterno e gli uliveti della tenuta sono cornici d’eccezione per momenti conviviali sotto le stelle. Fra le utilities a disposizione vi sono business centre 24 ore su 24, servizi di segreteria e traduzioni, servizio di corriere internazionale, check-in/check-out espresso e agenzia viaggi in loco.



Inoltre, i campi da golf del resort creano molteplici possibilità di relax e per i più intraprendenti il Verdura mette a disposizione il celebrity chef Fulvio Pierangelini come anfitrione di cooking class speciali.