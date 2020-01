Space Hotels pronto alle sfide del 2020

Una crescita di fatturato del 15,20% nel 2019 rispetto all’anno precedente e un incremento della produzione via telefono del 39,86%. Space Hotels chiude l’anno con dati tutti in positivo, che testimoniano un mercato in netta crescita nonostante la crisi perdurante.

Anche la produzione tramite Gds è aumentata dell’1,89%.

Ottimi risultati anche sul mercato straniero con la crescita soprattutto del mercato Usa, con un +16,41 % sul fatturato. Il mercato degli Stati Uniti è da sempre il secondo mercato per importanza dopo l’Italia e Space Hotels dedica costante attenzione alle vendite internazionali. Di questi giorni anche l’attivazione del Booking Engine sul sito e l’ingresso di una nuova struttura, l’Hotel Il Corazziere, 4* di Merone, in provincia di Como.



Dallo scorso dicembre Space Hotels è inoltre partner di Sabre Hospitality Solutions, cosa che, dice una nota dell’azienda, fa ben sperare in un’ulteriore crescita anche nel 2020