Apre Hilton Rome Eur-La Lama: ecco come sarà l’hotel progettato da Fuksas

È prevista per la prima parte del 2020 l’apertura dell’Hilton Rome Eur - La Lama. E mentre il recruiting dello staff è già partito, emergono nuovi dettagli sull’albergo progettato dall’archistar Massimiliano Fuksas, accanto al centro congressi La Nuvola, altra sua creazione.

L’edificio, di proprietà di Icarus Spa, si sviluppa su 16 piani, per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza e 16 di larghezza. Al suo interno ospita 439 camere, 2 ristoranti, bar, 1 sala fitness e 7 sale riunioni.



Una volta aperto il particolare aspetto dell’albergo garantirà agli ospiti una visuale senza confini dall’interno.



Le ambizioni

Hilton Rome Eur - La Lama vuole essere una realtà alberghiera al passo con i tempi, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale che sceglie Roma come destinazione di viaggio, per lavoro e per piacere.



L’apertura della struttura è un nuovo tassello della partnership tra Icarus e Hilton, dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato 20 anni fa, e l’Hilton Garden Inn Rome Airport, aperto nel 2016.