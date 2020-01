Dopo i rumors dei giorni scorsi su una probabile vendita degli hotel Bluserena la catena alberghiera esce allo scoperto confermando di essere da qualche tempo alla ricerca di fondi interessati all’acquisto dei suoi immobili alberghieri.

“Siamo molto probabilmente fra gli operatori italiani con la situazione finanziaria più sana e florida - sostiene l’azienda in una nota -, ma crediamo sia interessante valutare le opportunità offerte dall'attuale favorevole condizione di mercato”.



Il tutto considerando che la quasi totalità dei suoi competitor non è proprietaria di immobili, mentre Bluserena attualmente detiene in proprietà gran parte dei suoi hotel.

“Avevamo già effettuato un’operazione analoga nel 2007 - aggiunge l’azienda - con la vendita di tre dei nostri resort a Fondo Delta, rimasti naturalmente in locazione a Bluserena, per poi riacquistarli nel 2017”. La nuova operazione consentirà un’ancora maggiore capacità di investimento, aggiunge la nota.



I nuovi progetti

Prosegue, intanto, la politica di investimenti dalla compagnia, che quest’estate aprirà il nuovo Is Serenas Badesi Village, un quattro stelle con 350 camere, anch’esso di proprietà, in Sardegna, a Badesi, nel Golfo dell’Asinara, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. “È un resort interamente progettato e realizzato dal nostro gruppo - spiega l’azienda -, in linea con il nuovo concept superior Bluserena”.



Altro progetto riguarda lo sbarco in Toscana con una quattro stelle di circa 300 camere: “Pochi giorni fa - spiega la nota aziendale - ci siamo aggiudicati l’acquisto di immobili in Toscana, direttamente sulla spiaggia, immersi in una splendida pineta. Nascerà qui presto il primo resort Bluserena della regione”.