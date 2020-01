Best Western, new entry a Salerno per Sure Hotel Collection

È in provincia di Salerno, a Mercato San Severino, la new entry del network Best Western con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. Il suo nome è San Severino Parjk Hotel & Spa ed è un quattro stelle con 130 camere e 4 sale meeting, ristorante interno e Spa.

“Di recente - spiega il direttore dell’albergo Delfino Pagano - abbiamo concluso un significativo restyling di 24 camere deluxe; la nostra struttura rappresenta localmente un’unicità e crediamo che anche per Best Western possa rappresentare una significativa presenza sul territorio”.



A 15 km da Salerno e Cava de’ Tirreni, la struttura consente di raggiungere sia le più note località turistiche locali, sia le destinazioni a vocazione commerciale e industriale del territorio. Oltre al segmento leisure, l’hotel è adatto anche a quello Mice grazie alle sue quattro sale riunioni che accolgono fino a 250 persone.



I servizi wellness includono The Spa Comfort Zone, un’area di 950 mq che entro quest’anno sarà ampliata fino a 2000 mq, dotata di piscina con cascate di acqua, piscina idromassaggio, area relax , cabine per bagno turco, sauna e cabine per trattamenti estetici e massaggi. All’interno dello spazio benessere anche la Palestra, dove è possibile prenotare allenamenti con il personal trainer.



Gli iscritti ai programmi fedeltà Best Western Rewards e WorldHotels Rewards che soggiornano in questo hotel fino al 27 aprile 2020 ottengono doppi punti.