Garibaldi Hotels apre le vendite per l’estate con una new entry in Sardegna

Ci sarà anche la new entry sarda, il Santina Resort & Spa, nel portfolio di strutture che Garibaldi Hotels propone per la stagione estiva, per la quale ha già aperto le vendite.

La nuova struttura è situata a Valledoria, nella costa settentrionale della Sardegna, e sta per essere finita. "Stiamo ultimando i lavori - spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels - e per questa struttura abbiamo grandi aspettative per la prossima stagione”.



Il progetto prevede 76 unità abitative tra suite e camere, un importante centro benessere, ristorazione e bar, sale meeting e riunioni, piscina e spiaggia privata.

Le vendite per la stagione estiva 2020 sono partite a dicembre e, al momento, il gruppo registra una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno grazie ad un incremento delle prenotazioni provenienti da web agency, mentre invece riporta una leggera flessione per il settore agenzie e to.



I risultati del 2019

Intanto il 2019 si è chiuso come da previsioni, con un fatturato di 10,5 milioni e 12 strutture in Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio e Trentino. Dopo un risultato positivo per la stagione estiva, che ha visto una crescita di fatturato di 10 punti percentuali sul 2018, anche la montagna segue il trend incoraggiante.



“A oggi - dichiara Prete - registriamo un incremento sul fatturato di ciascuna singola struttura variabile tra il 5 ed il 12%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una nota positiva è arrivata dal canale Gruppi Italia, per il quale abbiamo rilevato un aumento del fatturato del 20%, su questo specifico target, sullo scorso anno”.



Tra le fasi salienti dello scorso anno la completa ristrutturazione del Monzoni in Val di Fassa, che ha avuto come conseguenza il suo upgrading e un riposizionamento tariffario attraverso un graduale aumento dei prezzi, allineati al prodotto che viene proposto oggi sul mercato.