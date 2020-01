Pestana investe negli hotel di Ronaldo: dopo Madrid, è la volta di New York e Marrakech

Un investimento di 250 milioni di euro in cinque anni e, tra le aperture, l’hotel di Madrid che porta il nome di Cristiano Ronaldo: Pestana CR7. A Fitur la portoghese Pestana Hotel Group svela i piani di sviluppo del brand, che hanno scelto appunto Madrid come prima tappa fuori dai confini nazionali.

Il Pestana CR7, spiega Hosteltur.com, il cui investimento iniziale è stato di 11 milioni di euro, lo vedrà aumentato a 13 milioni; si trova in un edifico degli anni Venti che verrà completamente ristrutturato e trasformato in un albergo con 168 camere distribuite tra il terzo e l’ottavo piano, una terrazza a 360 gradi e diverse sale riunioni.



La reception sarà al primo piano, con vista sulla Gran Via di Madrid, mentre al nono si troveranno lo sport bar e il ristorante e al decimo il rooftop bar con vista a 360 gradi sulla città. L’ultimo piano ospiterà anche una palestra con u circuito di Cross Fit e, in futuro, anche spazi benessere. La sua apertura è prevista per l’estate 2020.



Dopo Madrid, il gruppo alberghiero esporterà i Pestana CR7, quest’anno, anche a New York e Marrakech. Nel 2021 il marchio aprirà a Manchester e nel 2023 a Parigi.