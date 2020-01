One& Only e Atlantis: 4 nuove aperture extralusso nel 2020

Un 2020 di espansione per Kerzner International, che ha in programma 4 nuove aperture in diverse parti del mondo, con una decisa spinta verso destinazioni in piena fase di sviluppo, e con lo sbarco del marchio One&Only in Asia. Tre delle quattro aperture andranno, infatti, sotto il brand One&Only, che caratterizza le strutture ultra luxury del gruppo, mentre una sarà a marchio Atlantis Resort & Residence.

Desaru Coast, Malesia

Aprirà a marzo 2020 il One&Only Desaru Coast in Malesia, resort con il quale il brand sbarca in Asia. L’idea alla base della struttura, collocata su 128 acri di foresta e costa, è quella di fornire un’ospitalità che interpreti in maniera moderna e up level i tradizionali villaggi malesi o kampung. Il resort sarà costituito da 42 junior suite, tutte con piscina, due grand suite da due camere e una villa, parzialmente isolata dal resto del complesso, nonché 50 Private Homes, andando a creare uno die primi One&Only residence del mondo. Ad arricchire la struttura, bar e ristoranti e la spa One&Only by Chenot. Gli ospiti potranno accedere una serie di esperienze fra le quali la scoperta della natura incontaminata circostante e della cultura degli abitanti dell’area.



Portonovi, Montenegro

Aprirà invece nel giugno di quest’anno l’avventura mediterranea di One&Only, con il Portonovi Montenegro, situato nell’area ovest del Paese, sulla Boka Bay. La struttura, adiacente al sito Unesco di Kotor, promette di trasformarsi in una destinazione gourmet, grazie alla partnership stretta dal brand con Giorgio Locatelli, che guida la Locanda Locatelli a Londra, che ha una steklla Michelin e della Rotonda Locatelli all’Atlantis the Palm a Dubai.



Nayarit, Messico

È uno degli opening più attesi dell’anno il One&Only Mandarina, situato sulla Riviera Nayarit in Messico, che sarà la prima apertura del progetto di sviluppo multi miliardario denominato, appunto Mandarina. La struttura offrirà 104 ville e 54 Private Homes ed è stata costruita nell’ottica del totale rispetto per l’ambiente.



Dubai, The Palm

Infine, per la fine dell’anno, si prevede l’apertura del Royal Atlantis Resorts & Residence collocato vicino all’iconico Atlantis The Palm Resort a Dubai. Il Royal Atlantis promette di ridisegnare il panorama di Dubai, con la nascita di 795 camere e suite e oltre 90 piscine, fra le quali una particolarmente iconica, collocata sul rooftop e sospesa a 90 metri sopra The Palm.