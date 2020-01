Sbarca a Torino Combo, l'ostello multifunzione

Dopo Venezia e Milano, arriva anche a Torino Combo, il progetto di ricettività alternativa che unisce in un unico edificio le funzioni di ostello, bar, ristorante, ma anche spazio per l’arte e una stazione radio.

La prima città ad ospitare Combo è stata Venezia, tra il ponte di Rialto e il mercato del pesce, nella sede dell’Ex Convento dei Crociferi. Ha fatto seguito Milano, all’interno di uno storico edificio di ringhiera sul Naviglio Grande. Ed ora Torino, dove il progetto ha portato alla ristrutturazione dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco a Porta Palazzo, sede del mercato più grande d’Europa.



Il complesso, che risale al 1883, abbandonato da più di vent’anni, è stato riprogettato grazie al lavoro dell’architetto Ole Sondresen e dell’interior designer Helga Faletti.



“L’obiettivo - spiega l’a.d. di Combo, Roberto Franchi – è diventare la prima catena di ostelli 100% italiana, con cinque nuove location nei prossimi tre anni”.



Tornando alla new entry di Torino, l’edificio unisce camere condivise a camere private, matrimoniali e anche alcune suite, tutte con ampi spazi lounge e vista sulla piazza. In ultimo, un loft con sedici posti letto, che può essere affittato come spazio privato per residenze di artisti o viaggi di gruppo.



Il grande piano terra, di 2.500 mq, ospita una radio, un ristorante, un bar, una sala per esposizioni artistiche e uno spazio per conferenze, live set e performance.