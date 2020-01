SiteMinder, terminato aumento di capitale: ora vale oltre 1 miliardo di dollari

Cresce il valore di SiteMinder sui mercati. L’azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per gli alberghi ha appena portato a termine una raccolta di capitale, che ha portato il valore societario a superare il miliardo di dollari australiani.

L’operazione è stata capitanata da BlackRock. Tra gli investitori figurano AustralianSuper, Pendal Group ed Ellerston (tramite il fondo Ellerston Jaade Private Assets Fund).



I risultati finanziari

SiteMinder ha inoltre abbattuto il muro dei 100 milioni di Aud in ricavi ricorrenti, l'80% dei quali sono stati generati al di fuori del mercato australiano, tramite sottoscrizioni mensili ai prodotti di SiteMinder e flussi di entrate provenienti da nuove transazioni.



I piani per il futuro

Il capitale ottenuto finanzierà la crescita aziendale e lo sviluppo tecnologico, con strategie volte ad accelerare il lancio di prodotti e servizi in nuovi mercati, e con investimenti in attività di ricerca e sviluppo presso la sede di Sydney. La società, inoltre, continuerà a espandersi a livello internazionale e ad assumere nuovo personale in aggiunta agli oltre 900 dipendenti attuali, che operano nelle sei sedi di Sydney, Bangkok, Dallas, Galway, Londra e Manila.