Partnership GpStudios e Metro Academy: i corsi per l’ospitalità

Ha preso il via la collaborazione tra GpStudios e Metro Academy per la formazione sulle ultime tematiche nell’ambito della ristorazione e dell’ospitalità.

Il calendario dei corsi in partnership, come scrive Hotelmag, prevede tre doppi appuntamenti nel corso del 2020. Il primo e il secondo, organizzati a Milano e Roma, a gennaio, hanno per titolo “Ottimizzare la gestione. La verità dentro i numeri”: in questo corso vengono forniti gli strumenti necessari per un corretto controllo di gestione, affinché i numeri aziendali non siano più un mistero.



Il terzo e il quarto corso, in programma sempre a Milano e Roma rispettivamente il 10 e il 26 febbraio, hanno per tema “Cameriere un bel mestiere dalla tecnica all’accoglienza”.



Il 20 e il 29 aprile, nelle stesse città, i nuovi corsi di formazione GpStudios per Metro Academy verteranno sulla “Comunicazione del prodotto nell’era digitale”: una panoramica sulle principali piattaforme web attraverso le quali promuovere il business online, con particolare focus sui social network più utilizzati ed efficaci per raggiungere un ampio pubblico.