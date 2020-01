Hotelnerds: l’AI personalizza il booking per gli hotel

Personalizzare le prenotazioni alberghiere attraverso il sistema di booking online. È quello che promette il nuovo booking engine lanciato da Hotelnerds by EasyConsulting, che ha utilizzato nuove tecnologie di intelligenza artificiale predittiva impostate sull’analisi dei comportamenti d’acquisto del consumer.

“È il primo sistema engine booking – spiega Fabrizio Zezza, ceo di Easyconsulting – che consente all’ospite di personalizzare non solo il soggiorno, ma anche la camera nei minimi dettagli. Questa nuova release utilizza i servizi ancillari come fulcro operativo che rivoluziona il concetto del booking alberghiero, poiché di fatto al cliente che contatta il singolo albergo per una prenotazione, non viene proposto un semplice soggiorno, ma vengono personalizzati in tempo reale tutti i servizi legati alla camera, a seconda delle esigenze dell’ospite, ad esempio l’allestimento di una culla oppure il pick-up per l’aeroporto. E l’analisi predittiva che è alla base del nuovo sistema ci consente di anticipare anche i bisogni dei singoli clienti”.



La nuova versione di booking engine consente di compiere una suddivisione dei servizi ancillari legati al soggiorno alberghiero per tipologie, di avere una panoramica della domanda e offerta della location in tempo reale e di predisporre un sistema di controllo delle tariffe online sulle piattaforme metasearch di estrema utilità per il singolo albergatore.