Arriva a giugno The Londoner, il primo ‘super boutique hotel’ del mondo

È uno degli appuntamenti più attesi dal mondo dell’hotellerie europea: il prossimo giugno aprirà, infatti, nel cuore di Londra, in Leicester Square, una nuova struttura che promette di rivoluzionare il concetto di boutique hotel in Europa.

Si tratta di The Londoner, prima struttura del nuovo brand di casa Edwardian Hotels London, il gruppo alberghiero a cui si deve la risistemazione in chiave glamour del 5 stelle The May Fair Hotel.



The Londoner si propone come il primo ‘super boutique hotel’ del mondo, ossia una struttura che racchiude in sé le caratteristiche dei boutique hotel; esplosi, però, in 350 camere e suite. La struttura, che si sviluppa su 16 piani, ha, in realtà, 6 piani sotto terra, nei quali si troveranno due cinema, sale meeting tra cui una ballroom che potrà ospitare fino a 864 persone; un centro benessere con una piscina da 15 metri, una palestra; un barber shop e nail shop e un parrucchiere.



Sei i ristoranti aperti anche a pubblico, fra cui bar e una taverna: fra le particolarità un moderno lounge bar giapponese collocato sul rooftop che ospiterà un open air firepit circondato da sedute, sullo stile dei boma africani.



La struttura è già inserita nella Preferred Hotels & Resorts Legend Collection.