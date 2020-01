L'hotel Royal di Sanremo aprirà anche a Natale

Buone notizie per Sanremo: alla fine dell’anno, secondo quanto riportato da Sanremonews, l’hotel Royal potrebbe tornare a essere aperto per le feste natalizie. La decisione finale spetta al cda della proprietà ma le possibilità di esito favorevole sono ampie.

Il problema della chiusura durante le feste riguarda gli alberghi ‘stagionali’, obbligati a rispettare precisi periodi di chiusura. Dopo 10 anni di importanti investimenti e lavori, l’hotel Royal sta pensando di passare da struttura stagionale ad albergo ‘annuale’, con la chiusura di un solo mese (quasi certamente novembre) nel quale verrebbero effettuati i lavori di manutenzione.

La decisione di aprire per le festività natalizie è stata presa anche in considerazione dei flussi turistici registrati negli ultimi 10 anni, ai quali si associano l’apertura di ‘The Mall’ e un intrattenimento che in città va migliorando di anno in anno.