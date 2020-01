Radisson: “Il Gruppo continuerà a investire sull’Italia”

A seguito dell'articolo pubblicato sull'ultimo numero di TTG Magazine 'Non è un Paese per investitori', riceviamo e pubblichiamo una nota di Radisson Hotel Group.



"In riferimento all’articolo di ttgitalia.com di Alessia Noto, pubblicato il 13 gennaio 2020, che descrive le sfide e gli ostacoli che un investitore del settore alberghiero incontra in Italia, il Radisson Hotel Group tiene a precisare ancora una volta che l’Italia è uno dei mercati principali in cui intende investire e che continuerà a portare avanti e a sviluppare i suoi importanti piani di espansione nel paese. Radisson Hotel Group è già presente in Italia con cinque hotel operativi e cinque proprietà attualmente in fase di sviluppo, con una offerta di più di 1.550 stanze. Il Gruppo continua a vedere un enorme potenziale di crescita nel paese per i prossimi anni".