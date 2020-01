Meat Loaf contro Hyatt: la stella del rock vuole denunciare il Gruppo

È guerra aperta tra Hyatt e una stella del rock. Meat Loaf, entrato nella storia della musica con l'album 'Bet Out of Hell', ha annunciato di voler denunciare il Gruppo. Secondo la rockstar l’albergo sarebbe responsabile di una grave caduta che lo ha costretto in ospedale per più di un mese.

L’infortunio, riporta TravelMole, è accaduto nel maggio del 2019, durante la convention horror ‘Texas Frightmare Weekend’, ospitata all’Hyatt Regency Dallas.



Ospite dell’evento, Loaf è caduto dal palco nel tentativo di prendere posto per un Q&A, riportando gravi lesioni alla spalla e al collo. Il rocker accusa Hyatt e gli organizzatori dell’evento di “negligenza” nell’allestimento del palco.