Roma, ad Antirion il nuovo hotel di lusso nell’ex sede Bnl di via Veneto

Un nuovo hotel di lusso nel palazzo ex sede della Bnl a Roma. Si è concluso con l’aggiudicazione ad Antirion Sgr per 190 milioni di euro il duello per aggiudicarsi la struttura di via Veneto, dopo una battaglia con Orion.

Lo racconta La Repubblica, che sottolinea come Antirion Sgr annoveri nel suo portafoglio già il Tanka Village in Sardegna e il Planibel a La Thuile.



Il palazzo, progettato da Marcello Piacentini e inaugurato il 5 maggio del 1937 diventerà quindi un 5 stelle che disporrà di 150 fra camere e suite, una delle quali sarà collocata nell’ex ufficio del presidente, dove campeggiano i famosi affreschi liberty sulle arti e i mestieri.



Il nuovo hotel è solo uno degli indirizzi di lusso che stanno aprendo nel cuore si Roma: Katara Hospitality, multinazionale del Qatar, ha già acquistato l’Excelsior, per 220 milioni di euro, che ha aggiunto al Regina Baglioni. Mentre un’altra parte della sede Bnl in via di San Basilio è stata venduta al gruppo Statuto per ospitare un albergo a brand "W".