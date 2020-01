Lavorare in hotel: al via a febbraio Academy Bluserena

Per chi sogna di lavorare in hotel, torna Academy Bluserena, ovvero una serie di stage retribuiti che includono anche corsi di formazione gratuiti nell'area alberghiera e della ristorazione.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Istituto Mecenate, prenderà il via nel mese di febbraio e coinvolgerà aspiranti direttori di hotel, economi, segretari di ricevimento, addetti agli uffici booking, qualità, risorse umane e prevenzione, oltre a cuochi, camerieri e baristi. I corsi si terranno al Serena Majestic Hotel Residence di Montesilvano: il calendario delle selezioni è consultabile nella sezione 'Lavora con Noi' del sito di Bluserena.



La partecipazione alla Academy è gratuita per chi deciderà di completare il percorso con lo stage retribuito in una delle 12 strutture Bluserena, che nell'estate 2019 ha registrato un milione e 200mila presenze dando lavoro a 2500 persone. O. D.