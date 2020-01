Otto strutture di lusso appartenenti alla catena The Dedica Anthology, passano da Värde Partners a Covivio Hotels, società controllata dal Gruppo immobiliare Covivio di cui Leonardo Del Vecchio è il principale azionista.

Una strategia di sviluppo quella impostata dal patron di Luxottica, che guarda con interesse al settore turistico concentrandosi sul segmento alberghiero.

Otto nuove strutture

Come riportato su La Stampa, l’acquisizione degli otto alberghi, situati a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest, ha comportato un investimento di 573 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 45,5 milioni stanziati per un’ulteriore struttura Hilton a Dublino.



Le otto strutture di Värde Partners sono di categoria 5 stelle e comprendono nomi del calibro di Palazzo Matteotti a Milano, Palazzo Naiadi a Roma, Grand Hotel dei Dogi e hotel Bellini a Venezia, Palazzo Gaddi a Firenze, New York Palace a Budapest, Carlo IV a Praga e hotel Plaza a Nizza. Con questa mossa Convivio intende inserirsi in un mercato dal potenziale di sviluppo ancora elevato; basti considerare che il tasso di penetrazione delle grandi catene sul mercato italiano, è attualmente pari solo al 9,6 per cento contro ad esempio il 48 per cento su quello francese.



Un potenziale di mille115 camere

Gli alberghi parte dell’accordo che verrà formalizzato nel primo semestre del 2020 dispongono di mille115 camere e verranno gestiti con i marchi Nh Collection, Nh Hotels e Ananatara Hotel & Resorts. Nh Hotels Group e Convivio hanno firmato contratti di locazione a lungo termine con una durata iniziale di 15 anni estensibile su richiesta di Nh Hotel Group fino a un massimo di 30 anni.