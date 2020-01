Best Western e l'inclusività in albergo

Assicurare una dimensione pienamente positiva del soggiorno in albergo: è questo l’obiettivo di Inclusive Hotel, iniziativa dedicata agli ospiti con disturbi dello spettro autistico, bambini e adulti, e alle loro famiglie e ai caregiver. Nata da un’idea Best Western e dagli albergatori, si sviluppa grazie al supporto scientifico de L’abilità Onlus. Sono attualmente quindici gli alberghi Bw Italia con queste caratteristiche.

Per accogliere al meglio gli ospiti, si legge su Hotelmag, gli staff degli Inclusive Hotel hanno sostenuto un corso di formazione tenuto dagli esperti de L’abilità Onlus: insieme hanno selezionato le camere ideali, analizzato gli spazi comuni e preparato materiali e strumenti per organizzare in anticipo la permanenza in albergo.



A disposizione dei clienti, inoltre: una Guida hotel, con immagini e compilata con font ad alta leggibilità, scaricabile dal sito Best Western, per conoscere in anticipo tutte le informazioni logistiche sulla struttura e i servizi disponibili; schede informative tradotte nei simboli della Comunicazione aumentativa alternativa per guidare al soggiorno in hotel e offrire informazioni sulla destinazione, disponibili in camera.