Da Nutella a Taco Bell: brand alla conquista del settore alberghiero con i pop up hotel

Sono brand di consumo famosi in tutto il mondo ma completamente estranei al settore turistico. Almeno fino ad oggi. Sono sempre più numerose le aperture di pop up hotel a cura di marchi internazionali del calibro di Nutella e Taco Bell, catena di fast food americana. Una novità nel panorama dell'hotellerie con alla base una motivazione vecchia quanto il mondo: il marketing.

Aprire un albergo dove tutto rimanda al marchio è un modo innovativo e fresco per conquistare nuovi spazi di comunicazione, puntando sulla voglia di condivisione delle vacanze attraverso i canali social di cui ormai siamo tutti vittime.



Un esempio? A novembre è stato svelato Hotella Nutella, temporary hotel dedicato alla crema spalmabile più amata del pianeta. Lo scorso agosto a Palm Springs, in California, ha aperto A Taco Bell Hotel and Resort, le cui camere, completamente brandizzate a tema Taco Bell, sono andate sold out nel giro di poche ore. O. D.