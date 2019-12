Room Mate a Maiorca lancia il nuovo brand Room Mate Beach Hotels

Arrivano gli hotel sul mare per Room Mate Hotels, la catena alberghiera internazionale fondata e presieduta da Kike Sarasola. Sotto il brand Room Mate Beach Hotels il gruppo debutterà con la prima struttura sun and sea a Maiorca, il Room Mate Olivia.

Dopo essersi posizionato come catena spagnola urbana, il Room Mate Group continua a innovare e crea una nuova linea di business che si propone di riscoprire l’esperienza e il concetto di hotel sul mare.



Il Room Mate Olivia offrirà 391 camere, quattro piscine all’aperto, un solarium con lettini balinesi, un centro wellness con palestra, giardini e un’area giochi per i più piccoli. Inoltre, il nuovo hotel balneare di Kike Sarasola sarà progettato dall’interior designer Jaime Beriestain.



Con quest’ultima apertura, il Room Mate Group porta avanti il suo piano di espansione, che prevede l’inaugurazione di 14 hotel e di 13 edifici di appartamenti nei prossimi 24 mesi. In questo modo, la società raddoppierà le proprie dimensioni passando dall’offerta attuale di 1.900 camere a un totale di oltre 3.600 camere.