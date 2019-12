Eur Spa vende a Hilton l'hotel della Nuvola per 50,6 milioni di euro

Hilton mette la propria insegna sull’hotel Lama, la struttura di 439 camere adiacente al Roma Convention Center La Nuvola. Il CdA di Euro Spa ha infatti perfezionato la vendita dell’immobile a Icarus Spa per un valore di 50,6 milioni di euro.

La ‘Lama’, spiega corriere.it, avrà accesso diretto all’area congressi della Nuvola.

Debiti azzerati

L’operazione, spiega l’a.d. di Eur Spa Enrico Pazzali, consente “grazie anche ad una quota significativa di proprie risorse finanziarie, di procedere al rimborso integrale del debito verso gli istituti di credito, con il conseguente risparmio annuo di oltre 1 milione di euro solo per oneri finanziari”.



La compravendita immobiliare permette inoltre alla società - il cui 90% è del Mef e il 10% di Roma Capitale - di centrare l’obiettivo “di estinguere, peraltro in anticipo rispetto ai tempi previsti, il debito finanziario consolidato a seguito dell’Accordo di ristrutturazione, rispondendo al meglio alla tutela dell’interesse pubblico e ripristinando la solidità finanziaria e l’affidabilità della società dinanzi ai propri creditori”.

“Eur Spa è riuscita - prosegue l’a.d - ad azzerare un indebitamento finanziario che al 31 dicembre 2014 ammontava a 221 milioni di euro e che, l’11 dicembre 2014, aveva portato la società alla richiesta di ammissione allo strumento di legge del concordato preventivo in bianco”.