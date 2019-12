New entry per Allegroitalia: nel portfolio il Villa Borri a Casciana Terme

Aprirà intorno alla metà del mese di febbraio la new entry di Allegroitalia Hotel & Condo.

La catena, che ha in portfolio 14 strutture (di cui due hotel 5 stelle) per un totale di oltre mille camere, ha infatti rilevato Villa Borri a Casciana Terme in provincia di Pisa, che prenderà il nome di Allegroitalia Terme Villa Borri.



“Situata all'interno di un parco di 7mila metri quadrati - spiega la società in una nota -, Villa Borri è una fattoria toscana risalente al 1700, completamente ristrutturata ma ricca di caratteristiche originali. La struttura offre appartamenti situati in vari edifici all'interno dei terreni dell’antica fattoria”.