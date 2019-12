Luca Patanè e l'occasione mancata per l'hotellerie italiana

Venticinque anni fa in Italia “c'è stata miopia sul turismo: era il momento per investire creando una catena alberghiera italiana”. Il presidente di Confturismo-Confcommercio Luca Patané (nella foto), nel corso della presentazione a Milano dell’indagine sulle vacanze di italiani e stranieri, ha puntato il dito sul sistema dell’ospitalità. Ricordando anche gli esempi dei mercati esteri.

“Le grandi catene spagnole - ha proseguito - sono quasi tutte nate da imprenditori che hanno dato vita un sistema efficiente, dove la produttività era importante e si è potuto investire in Centro e Sud America, che era la meta di lungo raggio classica per gli Europei”.



Un modello vincente che l'Italia avrebbe potuto ricalcare: “Gli anni Novanta potevano essere il momento giusto, oggi è tutto diverso. Se vuoi creare qualcosa di grande ci devi credere e devi valutare come sarà il turismo nei prossimi dieci anni”.