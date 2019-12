Wellness contemporaneo: ora il benessere si trova in hotel

È diventato uno dei punti forti dell’offerta turistica e sta assumendo le forme più svariate. Ha abbandonato il cliché di lusso esclusivo, di comfort riservato a pochi eletti. In poche parole, ha – e sta – completamente cambiando nel concept, sta diventando eclettico e più democratico. Parliamo del wellness.

Il desiderio di rilassarsi e defatigarsi da intense giornate di lavoro in trasferta o di lunghe escursioni turistiche, o durante un soggiorno bleisure ha, si legge su HotelMag, guadagnato terreno sino a diventare uno dei motivi di viaggio se non addirittura vera e propria destinazione di viaggio.



Il mondo dell’ospitalità alberghiera l’ha compreso da tempo, attivandosi per dotare le strutture di centri benessere o anche solamente di una sauna, trasformando, eventualmente, gli spazi e sale meno utilizzati. Non da ultimo, considerando anche la sistemazione di una piccola piscina estiva outdoor o di una whirlpool, optando tra le ultime novità della produzione specializzata.



Massima flessibilità e adattabilità degli elementi, ma anche molto effetto wow stanno caratterizzando il wellness contemporaneo. Ambienti naturali scavati nella roccia, luci soffuse e colorate, saune tecnologiche, docce emozionali, moduli di dimensioni contenute e tali da poter essere installate in camere, suite e terrazze private, per poter creare aree relax riservate unicamente agli ospiti.



