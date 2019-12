Il traguardo di SiteMinder: 100 milioni di prenotazioni per il 2019

Cento milioni di prenotazioni. È il traguardo raggiunto da SiteMinder, la piattaforma per il settore alberghiero, che ha registrato la centomilionesima prenotazione l’8 dicembre all’Hotel Chelsea di Colonia, in Germania. Si tratta, spiega una nota aziendale, della prima volta in assoluto che una piattaforma cloud di distribuzione alberghiera supera questa cifra nell’arco di dodici mesi.

Un altro tassello che va a completare un anno positivo per SIteMinder che, lo scorso maggio, ha abbattuto il muro dei 100 milioni di dollari australiani in ricavi annuali ricorrenti. “Aiutiamo gli albergatori di 160 Paesi ad abbracciar runa tecnologia che fa davvero la differenza” commenta il ceo di SiteMinder, Sankar Narayan (nella foto).



Un'app per gli hotel

Sul fronte del prodotto lo scorso novembre la piattaforma ha lanciato l’Hotel App Store, il marketplace che consente a hotel di qualsiasi dimensione di scoprire e scegliere applicazioni a cui connettere i sistemi utilizzati. L'anno corrente è stato inoltre rafforzato da collaborazioni con Ryanair, Meituan, RoomIt by Cwt e HotelSwap. In aggiunta, la società australiana ha aperto le porte e catene del calibro di CPI Hotels, NEHO Group e Berjaya Hotels & Resorts, che vanno a sommarsi alle oltre 35mila strutture componenti la clientela della piattaforma.