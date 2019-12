Svezia, riapre il Kiruna IceHotel: 15 suite di ghiaccio

Riapre in Svezia, per il 30esimo anno consecutivo, il Kiruna IceHotel. Come è ormai tradizione dal 1989, a Jukkasjärvi, nella Lapponia svedese, 31 artisti provenienti da 34 Paesi hanno dato vita a un albergo composto interamente di ghiaccio.

La struttura, inaugurata lo scorso 13 dicembre, resterà aperta per tutto l'inverno e dispone di 15 suite luxury, camere standard e, riporta tg24.sky.it, di una sorta di dormitorio. La temperatura in ogni stanza varia dai -3 ai -8 gradi.



I prezzi per dormire nell’hotel di ghiaccio oscillano tra i 300 e gli 800 euro.



La realizzazione ha richiesto diversi mesi. I blocchi di ghiaccio sono infatti stati estratti dal fiume Torne e stoccati a marzo per poi essere successivamente lavorati.